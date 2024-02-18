القاضي زيدان يبحث تعزيز التعاون بين القضاء الإتحادي والقضاء في الاقليم

2024-02-18 10:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، مع رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز، التعاون بين القضاء الاتحادي ونظيره في الإقليم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الاحد، رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز وعدد من قضاة محكمة التمييز في الإقليم".

وأضاف البيان، ان "اللقاء بحث تعزيز التعاون بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم".