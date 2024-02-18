ميونخ.. المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل على طاولة بارزاني ووفد الكونغرس الأمريكي

2024-02-18 10:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، مع وفد الكونغرس الأمريكي، في ميونخ بألمانيا المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في إطار جدول أعمال يومه الثالث في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، صباح اليوم الأحد، بوفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو الكونغرس مايكل تيرنر".

وأضاف البيان "ان "الاجتماع ناقش علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق وإقليم كردستان، وأوضاع العراق والأوضاع الداخلية لإقليم كردستان، وعلاقات أربيل وبغداد وآخر تطورات الحوار بينهما من أجل حل المشاكل العالقة".

وأكد الوفد، بحسب البيان، "استمرار دعم الكونغرس الأمريكي للعراق وإقليم كردستان"، مشدداً على أن "أمريكا تنظر باهتمام كبير للعراق وإقليم كردستان كحليف وشريك مهم لها في المنطقة".

من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني، "عن الشكر للدعم المستمر الذي يتلقاه العراق وإقليم كردستان من الكونغرس الأمريكي".

كما ناقش الاجتماع، "خطر وتهديد الإرهاب للمنطقة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك".