جنايات ميسان: أحكام مختلفة بحق سبعة من تجار ومروجي المخدرات

2024-02-18 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاحد، أحكاما مختلفة بحق سبعة من تجار ومروجي المخدرات تتراوح مدتها من ست سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت، اليوم، أحكاما مختلفة بحق سبعة من تجار ومروجي المخدرات".

وأضاف ان "المدانين الاثنين حكم عليهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، فيما تم الحكم على ثلاثة منهم بالسجن لمدة ست سنوات"، لافتا إلى "مدانين اخرين حكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات".

وأكد انه "تم ضبط خمسة كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة بحوزتهم"، موضحا ان "الأحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".