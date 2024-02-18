طلب برلماني للسوداني بتعويض متضرري السيول في إقليم كوردستان (وثيقة)

2024-02-18 11:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا عضو البرلمان العراقي النائب سوران عمر سعيد، يوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى تعويض المتضررين بسبب السيول في مناطق إقليم كوردستان.

وقال سعيد في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على المادة 2 - اولا (3) من قانون رقم (13) لسنة (2023) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023، 2024، 2025)، تم تخصيص مبلغ (500) مليار دينار من الميزانية العامة الاتحادية ميزانية الطوارئ للاحداث والكوارث الطبيعية، ونتيجة لما تسببت بهِ الأمطار الغزيرة التي ادت الى حدوث فيضانات في إقليم كوردستان العراق أيام 14 و15 و16 من شهر شباط 2024".

وطالب النائب بـ"الموافقة على تعويض المتضررين من موازنة احتياطي الطوارئ وإصلاح المناطق المتضررة وفقا لأحكام المادة (1) من نفس القانون رقم (13) من العام 2023 على أن تتم المتابعة من قبل ديوان الرقابة المالي الفدرالي، بهذا الصدد و أن يتم توزيع التعويضات من قبل اللجنة المشتركة للمحافظات و وزارة المالية الاتحادية وإصلاح الأضرار حتى يصل التعويض إلى المواطنين والمناطق المتضررة بشكل شفاف وعادل".

وخلال الأيام القليلة الماضية تعرض اقليم كوردستان الى هطول مطري غزير تسبب بحدوث أضرار مادية للعديد من الأشخاص جراء السيول الجارفة التي اجتاحت بعض مناطق ومدن الإقليم.