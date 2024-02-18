معسكر ناجح لمنتخب النت بول النسوي في السليمانية

2024-02-18 11:06:03 - المصدر: واع

السليمانية – واع – مؤيد الهاوياختتم منتخبنا الوطني النسوي للنت بول معسكره التدريبي الداخلي الذي أقيم في السليمانية استعداداً للاستحقاقات القريبة المقبلة.وقال مشرف المنتخب عماد حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد : إن" معسكر السليمانية الذي استمر لمدة خمسة أيام بواقع ثلاث وحدات تدريبية في اليوم، ويعد مكملاً للمعسكرات الداخلية التي أقيمت في بغداد "، مبيناً أن" اتحاد اللعبة برئاسة صفاء صاحب حريص على بناء المنتخب بالشكل الصحيح وإعداده جيداً لتحقيق الإنجازات في البطولات القادمة".وأضاف حسن أن" المنتخب يستعد للمشاركة في بطولة الخليج التي ستقام خلال شهر آذار المقبل ، وكذلك المشاركة في بطولة آسيا في تشرين الثاني المقبل".وتابع حسن أن " المعسكر شهد تواجد 18 لاعبة بعد اختبارات دقيقة استمرت على مدى خمسة أشهر في بغداد، وسيختار الجهاز الفني، القائمة النهائية المكونة من 12 لاعبة لتمثيل العراق في المباريات الرسمية".