جنايات ميسان: أحكام مختلفة بحق 7 من تجار ومروجي المخدرات

2024-02-18 11:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، أحكامًا مختلفة بحق 7 من تجار ومروجي المخدرات تتراوح مدتها من 6 – 15 سنة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدانين اثنين حكم عليهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، فيما تم الحكم على ثلاثة منهم بالسجن لمدة ست سنوات"، لافتا إلى "مدانين اخرين حكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات".

وأضاف كما "ضبط بحوزتهم خمسة كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة، وصدرت الأحكام وفقا لأحكام المادة ۲۸/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".



