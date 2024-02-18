وزير العمل يطلق مبادرات جديدة لدعم ومساندة شريحة ذوي الاعاقة

2024-02-18 11:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، إطلاق مبادرات جديدة تتعلق بشريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، مشيرا الى أن البرامج التي تطلقها الوزارة تأتي استمرارا لما تحققه في خدمة الشرائح الاجتماعية التي تعنى برعايتها وبعد ان حققت نسبة 100% في تطبيق البرنامج الحكومي.

واشار الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة اليوم وتابعته "بغداد اليوم"، الى ان "الوزارة أطلقت مبادرة (اني اكدر) من خلال هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والتي تتضمن منح قروض لذوي الاعاقة من الذين تم تأهيلهم مهنيا ونفسيا لتأسيس مشاريع مدرة للدخل وزجهم في شركات القطاع المختلط بنسبة 3%".

وقال إنها "تتضمن أيضا تشجيع القطاع الخاص على تعيين القادرين على العمل من هذه الفئة في مهن تناسب أوضاعهم، وتفعيل المادة 16 من قانون رعاية ذوي الاعاقة الخاصة بتعيين 5% من هذه الفئة في دوائر الدولة بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي، ومساعدة ذوي الاعاقة على اكمال الدراستين الابتدائية والثانوية، مع تخصيص مقعد دراسي لهم في الدراسات العليا".

وأضاف الاسدي " نطلق اليوم ايضا برنامج الدعم النفسي للمعاق الذي يتضمن تدريب 5000 مستفيد من ذوي الاعاقة وذويهم، وذلك بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي والنفسي لأسر هذه الفئة، كما باشرت هيئة رعاية ذوي الاعاقة بتأسيس وحدات خاصة بالدعم النفسي في بغداد والمحافظات وتفعيلها وتجهيزها وتحديد ضوابط ومهام عملها".

ولفت الى "توسيع خدمة (نجيك لبيتك) لتشمل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اضافة الى العجزة وكبار السن ممن يتعذر حضورهم الى اللجان الطبية"، داعيا "الذين يتعذر حضورهم الى اللجان الطبية للتواصل مع هيئة رعاية ذوي الاعاقة من اجل تحقيق زيارة الباحث الاجتماعي الى محل سكناهم".

وتابع "تمكنا من زيادة عدد اللجان الطبية الى 139 لجنة بعد ان كانت 60 لجنة في بغداد والمحافظات وذلك لغرض الاسراع في انجاز معاملات المعين المتفرغ، وشكلنا لجنة مشتركة ممثلة بهيئة رعاية ذوي الاعاقة مع وزارتي الصحة والعدل لزيارة السجون وشمول السجناء من المعاقين براتب المعين المتفرغ وحقيبة علاجية".

واكد وزير العمل "اطلاق خدمة (جرحك شرف) للجرحى العسكريين من قواتنا الامنية (الدفاع، والداخلية، والحشد الشعبي) لشمولهم بجميع امتيازات قانون رقم 38 لسنة 2013 فضلا عن راتب المعين المتفرغ"، مبينا انه تم "تخصيص لجنة طبية في مديرية الجرحى العسكريين افتتحت في هيئة رعاية ذوي الاعاقة لانجاز معاملاتهم".

وأوضح ان "الوزارة ستباشر بصرف مستحقات الجرحى العسكريين للسنوات السابقة، وسيكون الصرف على جزئين الاول الكتروني من خلال الماستر كارد والاخر يدوي، اما بالنسبة للمدنيين سيتم في الايام القليلة المقبلة اكمال تدقيق مستحقاتهم من المتراكم ومن ثم صرفها لهم".

ونوه الاسدي بأن "الوزارة أطلقت استمارة اصدار بطاقة الماستر كارد للمستفيدين لمن أكملوا الفحص الطبي"، مبينا ان "العدد الكلي للمستفيدين الذين استلموا راتب المعين المتفرغ في عام 2023 وصل الى 330 ألفا ونسعى في العام الحالي شمول اكثر من 300 ألف مستفيد آخرين".

واما فيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية، قال وزير العمل " أكملنا البحث الاجتماعي لأكثر من مليون و207 آلاف اسرة، ونحن بانتظار وصول التخصيص المالي لعام 2024 لاكمال اجراءات الشمول وفق وجبات جديدة"، معلنا "اكمال البيان السنوي لأكثر من مليون و369 ألف اسرة".

ودعا "جميع الاسر المشمولة بالحماية الاجتماعية للإسراع في تحديث البيان السنوي لتجنب قطع الاعانة عنها بعد ان التمديد لشهر واحد"، مبينا أنه "أكمل ارسال بيانات مستفيدي الحماية الاجتماعية لغرض تجهيزهم بالسلة الغذائية لشهر شباط لما يقارب 7 ملايين فرد مشمول بالإعانة".

وبين الاسدي ان " حملة (استرداد) لا تزال مستمرة لاسترداد مبالغ الاعانة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية"، معلنا " تحويل عمليات الاسترداد كافة من المتجاوزين الى الدفع الالكتروني (POS) ابتداء من مطلع آذار المقبل"، مؤكدا ان الوزارة "نفذت حملة تجريبية للاسترداد عبر الدفع الالكتروني في اقسام الحماية الاجتماعية ببغداد لمدة 20 يوما استطعنا خلالها استرداد أكثر من 600 مليون دينار".