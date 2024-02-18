الإتحادية تقرر تأجيل البت بقضيتي رواتب موظفي كردستان وانتخابات الاقليم

2024-02-18 11:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، بتأجيل البت بقضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان الذين لم يتقاضوا رواتب العام الماضي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" المحكمة الاتحادية العليا، قررت تأجيل البت بقضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان والذين لم يتقاضوا رواتبهم العام الماضي الى 21 شباط الجاري".

واضاف، ان" المحكمة قررت ايضا تأجيل البت بقضية انتخابات الاقليم الى نفس الموعد، في الحادي والعشرين من الشهر الحالي".



