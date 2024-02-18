السجن 7 سنوات لمنتحل صفة مدير مكتب المتابعة في رئاسة الوزراء

2024-02-18 11:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة انتحال صفة مدير مكتب المتابعة في رئاسة الوزراء.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة بقصد الحصول على منافع مالية".

واوضح أن "الحكم صدر وفقا لإحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً /1 و2 منه واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".