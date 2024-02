2024-02-18 11:10:02 - المصدر: مفوضية الانتخابات

نظم قسم التدريب والتطوير في المكتب الوطني/ شعبة التطوير دورة حتمية للموظفين المستحقين للترفيع لدرجات أعلى تحت عنوان (الاتجاهات الحديثة في الإدارة) اليوم الاحد للمدة من 18الى 22 شباط 2024، حيث تطرق المحاضرون إلى عدة محاور أبرزها نشأة الإدارة والإدارة الحديثة، فضلا عن الحديث حول المدير الفعال وأنماط القيادة والفرق بين القائد والقيادة، وأساليب القيادة

The post مفوضية الانتخابات تواصل تنظيم الدورات الحتمية لموظفيها appeared first on IHEC Website.