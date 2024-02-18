آسايش السليمانية تطيح بخمسة متهمين بالابتزاز

2024-02-18 11:12:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

أعلن جهاز أمن السليمانية (آسايش)، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، القبض على خمسة أشخاص بتهم ابتزاز ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية وأمور غير أخلاقية أخرى.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناء على شكاوى مؤكدة تلقاها الجهاز عبر منصاته الرسمية، تمكنت مفارز الجهاز في رابرين، وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على خمسة مبتزين ساوموا ضحاياهم على مبالغ مالية وأمور غير اخلاقية مقابل عدم نشر صور لهم".

وأشار إلى أن "المتهمين موقوفون وفق المادة 2 من قانون سوء استخدام أجهزة الاتصال".