وزارة الداخلية تؤجل استلام ملف أمن أربع محافظات إلى عام 2025

2024-02-18 11:12:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، تأجيل استلام الملف الأمني في أربع محافظات إلى عام 2025، فيما أشارت الى ان 11 محافظة سيتم استلام ملفها الأمني خلال العام الحالي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي لـ"بغداد اليوم"، ان" عملية استلام الملف الأمني للمحافظات تجري تباعًا وفق خطة مدروسة من قبل وزارة الداخلية وهي ستضم في المرحلة القادمة كل من المحافظات التالية وهي ( ديالى-الانبار- نينوى – صلاح الدين) مع بقاء قيادات العمليات ولكن خارج المدن".

واضاف، ان" 11 محافظة سيتم استلام ملفها الامني خلال العام الجاري، فيما سيرحل ملف استلام ملف امن المحافظات التالية (البصرة – بغداد – ميسان – كركوك) لعام 2025 لأسباب عدة منها كونها ذات مساحة واسعة تحتاح الى استحضارات اكثر او انها حدودية، لافتا الى ان" العملية تجري وفق سياقات ممنهجة من خلال لجان مختص".

واعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، المباشرة بإجراءات نقل المسؤولية الأمنية في قيادة عمليات سامراء من وزارة الدفاع.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام العميد مقداد ميري في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، ان" وزارة الداخلية باشرت اليوم بإجراءات نقل المسؤولية الأمنية في قيادة عمليات سامراء من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية".

وتولت وزارة الداخلية في السنوات والأشهر القليلة الماضية الملفات الأمنية لـ6 مدن من الجيش العراقي.

وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء (25 تشرين الاول 2023)، تسلمها الملف الأمني في خمس محافظات والاستعداد لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة، فيما بينت أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية يتضمن إجراءات متعددة أبرزها إعادة النظر بالتسليح.