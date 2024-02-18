بتال يعلن تحقيق أعلى إنتاج بالصناعات النسيجية ولجنة حكومية لهيكلة الشركات

2024-02-18 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

أعلن وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، اليوم الأحد، عن تحقيق أعلى إنتاج في الصناعات النسيجية والجلدية، فيما أشار الى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة هيكلة الشركات.

وقال بتال في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته لمعامل الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "زرنا اليوم معامل الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية، كما زرنا معمل السجاد اليدوي والآن في معمل البطانيات حيث أن المعمل أنشئ عام 1975 ، وحدثت بعض المكائن عام 2014"، مبيناً أن "أعلى إنتاج للمصنع كان في عام 2023 ،بسبب الزلزال الذي حدث بسوريا وتركيا، كون المنتجات أرسلت لضحايا الزلزال بعد شرائها من قبل الهلال الأحمر والشركات الأخرى وحتى من القطاع الخاص وتبرعوا بها".

وأضاف، أن "معمل السجاد اليدوي يحمل خصوصية نوعاً ما، حيث أُسس سنة 1993 للمحافظة على التراث وحرفة النساجين، لذلك فإن الغاية ليست ربحية، وإنتاجه جميل يتنوع بين الصوف والحرير ومنه السجاد الأرضي والمعلق كلوحات لأغراض الزينة".

وتابع، أن "كلفة السجاد الأرضي تقريباً تصل إلى 5 ملايين دينار مع المواد الأولية، ويستغرق إنتاج قطعة واحدة سنة كاملة، ويباع بالسوق بـ3 ملايين دينار كأقصى حد، وكذلك الحال للسجاد المعلق، لذلك فالمصنع لا يحتوي على جدوى اقتصادية، وهذا نفس ما وجدناه خلال زيارتنا لمعمل الموصل، بالتالي فإن الدولة والشركة يتحملان الفرق بين كلف الإنتاج والمبيعات".

ونوه وزير الصناعة، بأن "المحافظة على حرفة النساجين هي ليست من مسؤوليات وزارة الصناعة، فهنالك وزارات قطاعية أخرى كوزارة الثقافة والسياحة والآثار هي المعنية بالحفاظ على التراث، لذلك فإن الموضوع بحاجة إلى إعادة نظر".

ولفت إلى، أن "هنالك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مهمتها إعادة هيكلة الشركات العامة في جميع الوزارات، وهي بعضوية 8 وزراء من ضمنهم أنا"، منوهاً بأن "اللجنة عقدت اجتماعين، وهنالك اجتماع ثالث سيعقد خلال الأسابيع القادمة، للنظر في هذا الموضوع مع المحافظة على حقوق الموظف وعدم تسريحه، ولكن سيفرض عليه العمل في شركات رابحة".