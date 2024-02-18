المالية: إنجاز تطبيق نظام صحة الصدور الإلكتروني بالتعاملات

2024-02-18 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، إنجاز تطبيق نظام (QR) الخاص بصحة الصدور الإلكتروني في التعاملات المختلفة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "التزاماً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية طيف سامي، في تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف الروتين في التعاملات الإدارية عن كاهل المواطن وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس الديوان إسراء صالح داود، أعلن الديوان (أحد تشكيلات الوزارة) عن إتمام تطبيق نظام صحة الصدور الإلكتروني، وهو نظام الوثائق الإلكترونية المؤمنة الذي يعمل على إرسال كتب صحة الصدور التي تصدر من الديوان أو ترد إليه من قبل باقي الدوائر، من خلال عمل باركود خاص للكتب الصادرة والتحقق من الكتب الواردة".

تجدر الإشارة الى أهمية هذا النظام في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد والعمولات التي تقع على كاهل المواطن، كما يعمل على تقليل الزخم الإداري في المؤسسات، إضافة الى الابتعاد عن التعاملات الورقية وإغلاق منافذ النفع غير المشروع والتزوير.