2024-02-18 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، عن وضع خطط خاصة لتدعيم مقومات جذب المستثمرين الأجانب.

وقالت الهيئة في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفد الهيئة الوطنية للاستثمار، ناقش مع القائم بالأعمال العراقي في جمهورية الهند آلاء العبيدي، الفرص الاستثمارية، وإمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية بين بغداد ودلهي".

وأكد الوفد العراقي برئاسة مدير مكتب رئيس الهيئة حسام حسون الربيعي ، أن "مشاركته في معرض التجارة العالمي الذي أقيم في ولاية راجكوت وبحضور أكثر من (50) دولة آسيوية وأفريقية، رسخ انطباعاً إيجابياً لدى الشركات والمستثمرين الأجانب في المعرض، وأن العراق جاد في تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم" ،مشيراً إلى أن "الهيئة وضعت الخطط الخاصة بتدعيم مقومات جذب الاستثمارات والمستثمرين الأجانب".

وبين الوفد، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والإسكانية والطاقات، فضلاً عن دعم قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل للعملية الاستثمارية على مستوى التنظيم وحماية حقوق المستثمرين وتقديم المزايا والضمانات اللازمة".

من جهتها أوضحت القائم بالأعمال العراقي في جمهورية الهند آلاء العبيدي، أن "السفارة العراقية في مدينة دلهي، ترحب بتنسيق الأعمال المشتركة بين المؤسسات العراقية والهندية"، مقدمة دعوة الى "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية لزيارة جمهورية الهند".