برفقة وفد نيابي.. وزير النفط يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر ومعرض مصر للطاقة

2024-02-18 12:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، الى العاصمة المصرية القاهرة لحضور مؤتمر ومعرض مصر للطاقة لعام 2024.

وقال المكتب الإعلامي لوزير النفط في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوفد العراقي ضم الى جانب الوزير كلا من رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية هيبت الحلبوسي، فضلا عن عضوي اللجنة النيابية ضرغام المالكي وعلي غلام"، مبينا أن "هذا المؤتمر هو انعكاسة لسلسة الاعمال التي تسعى من خلالها الوزارة للتواصل مع وزراء النفط في جميع الدول بما يعزز الطاقة في العراق".

وقال رئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي، بحسب البيان إن "اللجنة تدعم ان تكون وزارة النفط والعراق بشكل عام في مصافي الدول المتطور في مجالات النفط والغاز والكهرباء وغيرها".

واضاف ان "الاقتصاد العراقي يعتمد بنسب كبيرة على قطاع النفط ورغم اننا نطمح بتوسيع مصادر الدخل الا اننا نريد ان يزداد الاهتمام أكثر بقطاع النفط بكامل مفاصله".

هذا وكان في استقبال الوفد العراقي، كلا من وكيل وزارة البترول المصرية شريف حسب الله وعدد من المسؤولين، وفقا للبيان.