بعد غرقه بالامطار..  صيانة وترميم ملعب اربيل على مرحلتين

2024-02-18 12:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل، يوم الأحد، عن تبني المحافظة عملية ترميم وصيانة ملعبها على مرحلتين.

وقال عضو ادارة نادي اربيل موسى محسن لوكالة شفق نيوز ان محافظ اربيل اميد خوشناو، زار، اليوم، ملعب النادي بصحبة رئيس النادي واعضاء من ادارة النادي وقد وجد حاجة الملعب لاعادة الترميم والصيانة، سيما بعد غرقه خلال الامطار الاخيرة التي تساقطت على اربيل وتسببت بتأجيل لقاء فريق اربيل وضيفه الكرخ الجمعة الماضي .

واضاف ان محافظ اربيل أوعز بترميم وصيانة ملعب اربيل على مرحلتين المرحلة الاولى ستشمل ارضية الملعب وشبكات تصريف المياه والمرحلة الثانية ستشمل باقي المرافق الاخرى المتضررة في الملعب .

وبين ان الشركة المنفذة ستباشر بالعمل بدءا من يوم غد ومن المؤمل أن يستمر عمل الارضية وشبكة تصريف المياه لأكثر من شهرين ، على أن يتم البدء بالمرحلة الثانية مباشرة .

وتابع ان الملعب البديل لاربيل سيكون ملعب دهوك كونه الأقرب الى المحافظة .