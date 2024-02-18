نيجيرفان بارزاني ورئيسة وزراء إستونيا يعربان عن رغبتهما بتعزيز العلاقات الثنائية

2024-02-18 12:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعرب كل من نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، وكايا كالاس رئيسة وزراء إستونيا، اليوم الأحد، بتعزيز العلاقات في المجالات كافة بين الجانبين، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، إن الاجتماع بحث العلاقات والتعاون المشترك بين إستونيا والعراق وإقليم كوردستان وخاصة في الجانب الأمني، ودور قوات إستونيا المتواجدة في إقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، وسلط الضوء على الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق وإقليم كوردستان.

وشدد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات في المجالات كافة. وفي هذا السياق جرى التركيز باهتمام على زيارة آلار كاريس رئيس جمهورية إستونيا والوفد المرافق له أواسط الشهر الماضي للعراق وإقليم كوردستان، واجتماعه في أربيل مع نيجيرفان بارزاني إذ ان من جانبه، أثنى على دور القوات الاستونية في إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى تبادل الآراء حول تطورات الوضع المعقد في الشرق الأوسط وآثار وتداعيات الحرب في غزة وفي أوكرانيا، وفقا للبيان.

وفي آخر لقاء له بمؤتمر ميونخ للأمن، التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم الأحد، بالمستشار إيمانوئيل بون والمستشارة آن كلير لوجاندر، (من مستشاري الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية)، وتباحث معهما في علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان وأوضاع العراق والمنطقة.

وعرض الجانبان خلال اللقاء رؤاهما وتوجهاتهما بخصوص مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وإقليم كوردستان وآثار وتداعيات التوترات والتعقيدات في الشرق الأوسط على المنطقة.

واتفقت آراء الجانبين في هذا الصدد على أهمية حماية الأمن والاستقرار والحيلولة دون المزيد من تعقيد الوضع في المنطقة، وفق بيان رئاسي.

ونوقشت علاقات أربيل وبغداد وخطر داعش وتهديداته في محور آخر من اللقاء.