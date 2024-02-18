2024-02-18 12:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة رايو فاليكانو، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا على ملعب "تيريزا ريفيرو".

وشهدت التشكيلة عدة تغييرات، أبرزها تواجد لوكاس فاسكيز بدلا من داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، ومشاركة لوكا مودريتش في محل توني كروس، وخوسيلو بدلا من رودريجو جويس.

وسيدخل الفريق الملكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، ناتشو، وفيران جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، وإبراهيم دياز.

خط الهجوم: خوسيلو، وفينيسيوس جونيور.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف جيرونا، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الخامس عشر، برصيد 24 نقطة.

المصدر: كورة