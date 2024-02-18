نحو مليار دولار بذمة بيروت.. العراق مستمر بمد لبنان بالنفط

2024-02-18 12:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مسؤول لبناني، يوم الأحد، إن العراق مستمر في تزويد لبنان بالنفط الخام، رغم عدم تسديد بيروت لمستحقات بغداد والتي تبلغ أكثر من مليار دولار.

واوضح المسؤول في تصريحات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أن "قيمة النفط منذ بدء التعاون في أيلول العام 2021 لغاية اليوم نحو مليار و70 مليون دولار، في حين لم يسدد لبنان أي دولار من هذا المبلغ".

وأضاف، أن "العراق ما زال يعتبر أن لبنان في فترة سماح كونه يدرك التعقيدات الادارية الموجودة، مذكرا بأن "الحكومة اللبنانية اقرت إنشاء المنصة، لكنها لغاية اليوم لم تنطلق في عملها، لعدة اسباب من ابرزها عدم تنظيم الجباية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان التي ما زالت متأخرة جدا، وأن الموازنة العامة لم تلحظ اعتمادات للنفط العراقي".

وأشار المسؤول اللبناني الى ان "لبنان ملتزم بشكل نهائي بإطلاق هذه المنصة وتسديد الأموال المترتبة، لكن التأخير إداري بيروقراطي، لذا موقف العراق ايجابي ويتخطى التعقيدات المحلية، وهو الى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة، حيث تقدر كمية النفط الشهرية المخصصة للبنان بنحو 120 ألف طن".

وعن الخدمات التي يمكن ان يقدمها لبنان الى العراق، قال المسؤول، إن "وفداً من مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، زار بغداد، في الايام الاخيرة حيث التقى ممثلين عن الحكومة العراقية، وتم وضع أسس وأهداف تبادل السلع التي يرغبها الجانب العراقي بها لا سيما على مستوى البرمجيات والتدريب والصناعة والزراعة والطباعة والاعلانات… الى جانب حاجة العراق لخبراء وموظفين مصرفيين لتطوير القطاع المصرفي".

على صعيد آخر، أشار المسؤول إلى أن "التعاون مع العراق لا يتوقف على النفط، بل هناك تعاون على المستوى الأمني وهو فاعل جدا، مما سهل عمل الاجهزة الأمنية في مجال مكافحة المخدرات بالدرجة الاولى وما سوى ذلك من جرائم، كما عزز التعاون والتنسيق مع الدول العربية وفي مقدمها الخليجية".

ونبه المسؤول اللبناني إلى عدم "استغلال السائحين العراقيين الذين يقصدون لبنان سواء كان للطبابة أو للاستجمام"، مشيراً إلى أنهم "يحتلون المرتبة الاولى بين الوافدين، علما ان الدولة العراقية تدعم السفر الى بيروت".