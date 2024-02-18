ارتفاع الحوالات الخارجية في المركزي العراقي لأكثر من 199 مليون دولار

2024-02-18 12:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، لتصل لأكثر من 199 مليون دولار مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 213 مليونا و 672 الفا و851 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 199 مليونا و 82 الفا و851 دولارا مرتفعة بنسبة 93% ، عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليونا و 590 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 58 شركة.