2024-02-18 12:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف محافظ ديالى وكالة، كريم علي زنكنه، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، عن إصدار ثلاثة قرارات مهمة بعد اعصار البدوانية، فيما اشار الى ان الحكومة المحلية تتابع بشكل يوميّ القرى المتضررة جرّاء الإعصار الأخير.

وقال زنكنه في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حكومة ديالى المحلية عقدت اجتماعا موسعا لخلية الازمة بحضور ممثلي الدوائر ذات العلاقة لمناقشة تداعيات الاعصار الذي ضرب قرى شمال قضاء الخالص (20كم شمال بعقوبة) قبل يومين وادى الى اضرار في اكثر من 100 منزل سكني".

واضاف، ان" الخلية استمتعت لتقرير تفصيلي عن طبيعة الاضرار التي لحقت بالمواطنيين والبنى الخدمية خاصة شبكة الكهرباء، لافتا الى ان" الاجتماع خرج بـ3 قرارات مهمة ابرزها، إعلان قرى البدوانية والمجدد منكوبة ومفاتحة بغداد بشكل عاجل لتامين تعويضات مالية للأسر المتضررة بعد اعداد كشف ميداني بالاضرار مع زيادة الدعم الانساني عبر المنظمات والهيئات الدولية والمحلية".

واشار زنكنه الى، ان" حكومة ديالى في متابعة يومية للقرى المتضررة من الإعصار الأخير من اجل اسعاف الأسر المتضررة قدر الإمكان".

وشهدت ديالى خلال اليومين الماضيين موجة سيول جارفة في مناطق عدة بسبب غزارة الامطار، فضلا عن تضرر عدد من المنازل قرى البدوانية والمجدد والمحمودية في أطراف قضاء الخالص ضمن المحافظة جراء "اعصار قمعي" ضرب هذه المناطق.