2024-02-18 12:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

ناشد مواطنون من أهالي محافظة البصرة، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، محافظ البصرة أسعد العيداني بالتدخل لإيقاف عمل شركة "ماء السماء" اللبنانية في منطقة الجمعيات.

وأظهر مقطع فيديويّ حصلت عليه "بغداد اليوم"، أحد المواطنين وهو يوثّق طريقة عمل الشركة المذكورة في منطقة الجمعيات بمحافظة البصرة، واصفًا عملها بـ"التلزيك"، فيما طالب المحافظ بالتدخل لوقف الشركة عن مواصلة العمل بسبب رداءته".

وقال، إن" الشركة لم تقم بـ"صبّ" مساحة تقدر بخمسة أمتار بحجة ان الأهالي قاموا بـ"دفنها"، لافتا الى عمل الشركة يشبه "العمل الشعبي"، رغم انها تسلمت المليارات على المشروع".

وقال مواطن آخر ان الشركة اللبنانية قامت برفع رصيف انشأته شركة كورية، والأخيرة لم تقم بحدل مكان الرصيف بعد توسعة الشارع، وبالتالي صار عملها اشبه بالفوضوي".









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