ضبط عجلتين محملتين بالمشروبات الكحولية في صلاح الدين

2024-02-18 12:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن ضبط عجلتين محملتين بالمشروبات الكحولية في محافظة صلاح الدين. وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من الفوج الأول في اللواء 88 التابعة لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي ضبطت عجلتين محملتين بالمشروبات الكحولية عند أحد مداخل صلاح الدين”. واضافت ان […]

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