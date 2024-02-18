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الفصائل الفلسطينية تحث على حماية الجبهة الداخلية وتطالب بإنهاء حصار غزة

الفصائل الفلسطينية تحث على حماية الجبهة الداخلية وتطالب بإنهاء حصار غزة
الفصائل الفلسطينية تحث على حماية الجبهة الداخلية وتطالب بإنهاء حصار غزة
2024-02-18 12:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت الفصائل الفلسطينية إلى حماية الجبهة الداخلية في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر، وحذرت من محاولات تهديد الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد: “ندعو أبناء شعبنا إلى الصبر والثبات والتسلح بالوعي ووحدة الصف وتمتين جبهته الداخلية وقطع الطريق على كل محاولات […]

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