2024-02-18 12:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت الفصائل الفلسطينية إلى حماية الجبهة الداخلية في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر، وحذرت من محاولات تهديد الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد: “ندعو أبناء شعبنا إلى الصبر والثبات والتسلح بالوعي ووحدة الصف وتمتين جبهته الداخلية وقطع الطريق على كل محاولات […]

ظهرت المقالة الفصائل الفلسطينية تحث على حماية الجبهة الداخلية وتطالب بإنهاء حصار غزة أولاً على ايرث نيوز.