2024-02-18 12:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/اعلن الجيش الأردني، اليوم الاحد، مقتل واصابة تسعة مهربين وضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود السورية. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بحسب بيان تابعته “ايرث نيوز”، أن “المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأحد ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب […]

ظهرت المقالة الاردن: مقتل وإصابة 9 مهربين عند الحدود مع سوريا أولاً على ايرث نيوز.