2024-02-18 12:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن انجاز تطبيق نظام (QR) الخاص بصحة الصدور الالكتروني في التعاملات المختلقة. وقالت الوزارة في بيان تلقته ” ايرث نيوز”، انه “التزامًا بتوجيهات رئيس الوزراء ووزير المالية طيف سامي، في تبسيط الاجراءات الحكومية وتخفيف الروتين في التعاملات الادارية عن كاهل المواطن وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس الديوان اسراء صالح […]

ظهرت المقالة ديوان التأمين يعلن انجاز تطبيق نظام صحة الصدور الإلكترونية في التعاملات المختلقة أولاً على ايرث نيوز.