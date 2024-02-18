كهرباء المنطقة الشمالية: وحدات توليدية جديدة ستدخل العمل خلال الصيف المقبل

2024-02-18 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت الشركة العامة لإنتاج المنطقة الشمالية أحد تشكيلات وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، دخول وحدات توليدية جديدة الى العمل خلال الصيف القادم، فيما أشارت إلى توجيه دعوة لشركة سيمنز لإعادة تأهيل محطة بيجي الغازية الثانية.

وقال مدير عام إنتاج المنطقة الشمالية، وليد خالد حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لإنتاج المنطقة الشمالية عملت على إعادة العمل بكافة محطاتها المتضررة نتيجة الأعمال التخريبية لعصابات داعش الإرهابية، حيث بدأت بمحطة صلاح الدين الحرارية الواقعة في مدينة سامراء بواقع وحدتين بطاقة إنتاجية بلغت 630 ميغا واط، ودخلت للعمل".

وأوضح، أن "الوزارة وجهت دعوة لشركة سيمنز لإعادة تأهيل محطة بيجي الغازية الثانية"، لافتاً إلى أن "المشروع حالياً في طور الدراسة بواقع 6 وحدات بطاقة إنتاجية تبلغ 160 ميغا واط".

وأضاف، أن "عقد مشروع محطة الدبس (الباور مشين) تم توقيعه منذ عام 2000، وفي عام 2011 تعرض المشروع للتسوية مع شركة روسية، وما زالت المواد موجودة في الموقع"، مردفاً بالقول: "الآن أُعيد العمل في المشروع وبجهود كوادر الشركات العراقية".

وعن مشاريع فصل الصيف المقبل، قال حسن: إن "وحدتين بطاقة 160 ميغا واط ستدخلان الخدمة في محافظة كركوك، كما ستدخل الخدمة وحدتا (الباور مشين)، إضافة إلى دخول محطة سامراء الحرارية للعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 630 ميغا واط، فضلاً عن صيانة جميع وحداتنا التوليدية استعداداً لموسم الصيف المقبل".