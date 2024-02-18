مجلس الخدمة يعلن انتهاء فترة التقديم لاستمارة التوظيف

2024-02-18 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، عن انتهاء فترة التقديم لاستمارة التوظيف الخاصة بالمشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 المعدل من الكليات الساندة.

وقال المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استمارة التوظيف الخاصة بالكليات الساندة انطلقت بتاريخ 2024/2/4 واستمرت لمدة 15 يوماً"، مؤكداً "انتهاء مدة التقديم وغلق الاستمارة للمشمولين بالتوظيف نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الأحد الموافق 2024/2/18".

وأضاف أن "المجلس سيباشر باستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاختيار من سيتم ترشيحه للاختبار الإلكتروني واعتباراً من يوم غد وباقي الإجراءات الأخرى ولحين اختيار الأشخاص الأفضل والأكفأ من بين المتقدمين لإصدار قرار التعيين لهم".