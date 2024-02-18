الديوانية يحقق الفوز على البحري في الدوري الممتاز

2024-02-18 13:24:03 - المصدر: واع

الديوانية -واع -صفات العزاوي

حقق فريق الديوانية أول فوز له في منافسات المجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم (2023-2024) بتغلبه على فريق البحري بهدف واحد مقابل لاشيء في المباراة التي جرت بينهما على أرض ملعب الإدارة المحلية في الديوانية.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب مقداد سعد في الدقيقة (56) من المباراة، بعدها قام فريق البحري بشن العديد من الهجمات على مرمى الديوانية لكن الدفاع الديواني كان لها بالمرصاد.

وقال حيدر محمد مدرب فريق الديوانية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حالة النادي تعتمد على اللاعبين الناشئين والشباب فقط من مواليد(2006 و2007 و2008) ومن داخل المحافظة بسبب القرارات المفروضة من قبل الاتحاد العراقي".

من جانبه، قال اللاعب مصطفى عبد الله لاعب نادي الديوانية لـ(واع): "لقد خضنا المباراة والحمد لله حققنا فيها الفوز وكان أداء الفريق جيداً بالرغم من كل الفوارق الفنية والاقتصادية بين الفريقين".