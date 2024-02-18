إدارة النجف تضع خطة طويلة الأمد للارتقاء بكرة النادي

2024-02-18 13:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد رئيس نادي النجف الرياضي علي الغزالي، عزم الإدارة والجمهور النجفي على وضع خطة طويلة الأمد، للارتقاء بواقع فريق الكرة المنافس في دوري نجوم العراق للمحترفين.

وقال الغزالي ، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" الهيئة الإدارية للنادي أكملت جميع الخطط المرسومة والمعدة مسبقاً للعودة بالنادي الى بر الأمان بعد الفترة العصيبة التي ألمت به والديون التي كان مثقلاً بها ، إذ وصلت قيمة المبالغ المترتبة في ذمة النادي الى 2,500,000,000 دينار ، في الوقت الذي كانت خزائن النادي خالية من الأموال ولا يوجد أي دعم أو تمويل يذكر، باشرنا منذ تسنمنا مقاليد النادي بالإجراءات السريعة وشكلنا فريقاً في المرحلة الأولى وكانت مهمتنا الأساسية هي تصفير الديون، وبالفعل تم تسديد 1,500,000,000 دينار، وتم ايقاف التسديد في الوقت الحالي لتفادي الإشكاليات المالية في مستحقات اللاعبين ".

وأضاف الغزالي أن" الإدارة والجمهور النجفي عازمون على وضع خطة طويلة الأمد، تمتد لأربع سنوات مقبلة للارتقاء بواقع فريق الكرة، وبسبب ضيق الوقت قررنا كمرحلة أولى إعداد لاعبينا المتواجدين وترميم الفريق خلال سوق الانتقالات وتم تعزيز الفريق بأكثر من عشرة لاعبين محترفين ومحليين أبرزهم محمد داود ومحمد قاسم ومحمد سامي وبعض اللاعبين الآخرين"، مبيناً أن" الإدارة والجهاز الفني يخططان للاستقرار على التشكيلة الحالية حتى الموسم القادم بغية تحقيق الانسجام والاستقرار في الفريق لا سيما مع مرور الوقت وزيادة المباريات ".

‏وتابع الغزالي أن" النادي ومن خلال الجهد والمثابرة وتكاتف الإدارة والجهاز الفني واللاعبين تمكن من عبور مرحلة معقدة وبدأ في مرحلة فنية بحتة مغايرة تماما من حيث شكل ونوعية اللاعبين تماشياً مع فلسفة الجهاز التدريبي بقيادة المدرب عبد الغني شهد".