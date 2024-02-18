ايمن حسين بالصدارة.. ترتيب هدافي دوري نجوم العراق بعد الجولة 14

2024-02-18 13:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتلى لاعب نادي القوة الجوية ايمن حسين، صدارة هدافي دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة 14 لدوري نجوم العراق برصيد 14 هدفاً.

وجاء لاعب نادي نفط ميسان المحترف علاء الدين الدالي بالوصافة برصيد 9 أهداف، بينما جاء ثلاثة لاعبين بالمركز الثالث بتسجيلهم 8 أهداف، هم ابراهيم غازي من نادي الحدود، وعلي جاسم من نادي القوة الجوية، ومحمود خليل من نادي الكهرباء.

أما المركز الرابع فحل فيه لاعبين بتسجيل سبعة أهداف، وهما اوكيكي اوفلابي من نادي النفط، وابراهيم توميو من نادي نوروز، وبالمركز الخامس مهند علي من نادي الشرطة برصيد 6 أهداف.

في حين جاء بالترتيب السادس محمود المواس من نادي الشرطة، ولاعب نادي النفط سامسون داري وكلاهما سجّل خمسة أهداف.