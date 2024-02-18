رابطة "المشجع العراقي".. ساعات على التأسيس وتداعيات كبيرة.. ماذا قال الكرخي؟

2024-02-18 14:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المستشار القانوني لرابطة "المشجع العراقي"، محمد العبودي، يوم الأحد، عن تفاصيل فكرة تأسيس الرابطة التي انبثقت أمس، لافتاً إلى أن تأسيسها جاء بعد "تشتت" المشجعين العراقيين خلال مشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا بقطر.

وقال العبودي، لوكالة شفق نيوز: "بعد أن وجدت المشجعين العراقيين مشتتين في تشجيعهم، قررت أن أجمعهم في رابطة موحدة تشمل كل روابط مشجعي الأندية، ونجحت الفكرة ليتم الاتفاق على كل الأمور الخاصة بضوابط وآلية التشجيع".

رابطة وفق القانون..

وأضاف أن "الرابطة جرى تشكيلها وفق قانون 12 عام 2010 والذي يجيز تأسيس رابطة غير حكومية مستقلة إدارياً ومالياً ولا تنتمي إلى أي اتحاد أو جهة رياضية، بل عملها يختزل بتشجيع كافة المنتخبات الوطنية وبمختلف فعالياتها".

وأكد العبودي، الاتفاق على تسمية خاصة للرابطة وهي (رابطة المشجع العراقي) والتي تختص بكل المنتخبات العراقية.

مهدي الكرخي.. بات معارضاً

من جانبه، أكد المشجع العراقي المعروف، مهدي الكرخي، أنه رئيس رابطة المشجعين الاولى في اتحاد كرة القدم بتصويت رسمي من قبل رئيس الاتحاد عدنان درجال، والنائبين علي جبار ويونس محمود والأعضاء كافة.

وأوضح الكرخي، لوكالة شفق نيوز: "أنا أعمل بشكل رسمي على المستويين الداخلي والخارجي، وأنا رئيس رابطة أعمل تحت خيمة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية العراقية واتحاد الكرة العراقي وأرافق المنتخبات والأندية العراقية بكل الألعاب وليس فقط كرة القدم".

وبين أن "عدداً من أهم الأندية العراقية قاطعت تشكيل الرابطة الحالية التي شكلها المحامي محمد العبودي، والذي اعتمد على عدد من الأسماء المحترمة من مشجعي الأندية العراقية، وهذا شأن خاص به، ولا يضره بشيء كوني الرسمي المعترف به من الجهات الرسمية، وأن ما شكله العبودي، لن يمتلك الشرعية لدى المؤسسات الرياضية".

ولفت الكرخي، إلى أن "عدداً كبيراً من رؤساء مشجعي العرب اتصلوا به ورفضوا أي رئيس رابطة آخر، واعترفوا برئاستي فقط"، مردفاً بالقول: "تم تكريمي من روابط العرب كأفضل رئيس رابطة لمشجعي كرة القدم ضمن خمس مشجعين عرب من دول أخرى".

بمعية كوردستان.. رابطة للوطن بعيدة عن العشوائية

في المقابل، قال علي المالكي قائد مشجعي القوة الجوية "كابو" وممثل رابطة "المشجع العراقي" المشكل حديثاً، لوكالة شفق نيوز: "لقد ارتأينا تشكيل الرابطة متطوعين ودون البحث عن مطامع أخرى، وهدفنا تشجيع منتخباتنا الوطنية بشكل نموذجي ومنظم".

وأضاف المالكي، أن "الفكرة تولدت بعد أن نجحنا كمجموعة من الزملاء يمثلون أنديتنا العراقية من الشمال إلى الجنوب، في تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولات غرب آسيا وخليجي 25 وآسيا الأخيرة، وقد نجحنا في تأسيس انبثقت منه الرابطة يوم أمس، بموافقة الجميع بما فيها أندية إقليم كوردستان التي تعذر حضورها لسوء الأحوال الجوية، لكنها صوتت في المجموعة الخاصة بالمشجعين".

وخلص إلى القول: "في السابق ومنذ زمن المشجعين الراحل (قدوري)، والحالي (مهدي الكرخي) ولغاية الآن، كان التشجيع بشكل عشوائي، لكن اليوم تغير الوضع بعد تأسيس أول رابطة للمشجعين باسم رابطة المشجع العراقي"، مختتماً حديثه بالقول: "دعونا المشجع (مهدي الكرخي) لحضور الاجتماع التأسيسي يوم أمس، لكنه رفض الحضور ونحترم رغبته".