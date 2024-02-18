محافظة كركوك: الأمطار الأخيرة أنعشت الواقع الزراعي بالمحافظة

2024-02-18 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الأحد، أن كميات الأمطار التي سقطت بالموسم الشتوي الحالي على المحافظة أنعشت القطاع الزراعي في المحافظة.وقال الجبوري، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت تساقط كميات كبيرة من الأمطار في عموم أقضية ونواحي ومركز كركوك، تجاوز معدلها في بعض المناطق من المحافظة 50 ملم، وفي أخرى من 30-35 ملم بحسب الخط المطري".وأضاف الجبوري، أن "الأمطار ما زالت مستمرة بشكل متقطع، وأسهمت في هذا الموسم بإنعاش المساحات الزراعية، خصوصا لمحصول الحنطة، إضافة إلى تأمين مساحات خضراء واسعة للرعي ومواجهة الاحتباس المطري الذي أثر على البلد بشكل عام وعلى المحافظة بشكل خاص منذ ثلاثة أعوام".وأكد الجبوري، أن "كركوك من المحافظات المتميزة في زراعة محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء وعباد الشمس، ولديها مشروعان هما مشروع ري كركوك الحديث، ومشروع ري الحويجة الذي يغذي عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية"، مؤكدا، أن "كركوك تعد أرضا خصبة وأن ثلثي مساحتها زراعية، كما وأنها تشتهر بالمحاصيل الإستراتيجية المهمة".