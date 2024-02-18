مستشار رئيس الوزراء: أطلقنا مبادرات لبناء قدرات الشباب

2024-02-18 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب عضو المجلس الأعلى للشباب قاسم الظالمي، اليوم الأحد، إطلاق مبادرات لبناء قدرات الشباب.وقال الظالمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " المبادرات والبرامج الشبابية تركز على خلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتدريب وبناء قدرات الشباب ومساعدتهم في عملية الانتقال من الجانب النظري إلى العملي".وأضاف، أن "تحديد الخيارات المستقبلية يتم عبر التعريف بسوق العمل وكيفية تطويره"، مؤكدا إطلاق "مبادرات لبناء قدرات الشباب وإيجاد بيئة ملاءمة لاستيعاب قدراتهم".