الأعرجي: العلاقات مع روسيا تأريخية واستراتيجية

2024-02-18 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن العلاقات مع روسيا تأريخية واستراتيجية.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، السفير الروسي في بغداد اليبروس كوتراشيف، وشهد اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث تطوير العلاقات بين العراق وروسيا واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات".وأكد الأعرجي للسفير الروسي، بحسب البيان، أن "موقف العراق من الحرب الروسية الأوكرانية واضح وثابت كونها حرب استنزاف ولابد من اللجوء إلى الحوار وحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية".وأشار إلى أن "العلاقات مع روسيا هي علاقات تأريخية واستراتيجية، وعلينا استثمارها لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".وأضاف الأعرجي، أن "ما يحدث في غزة هي جريمة إنسانية من خلال قتل الأطفال والنساء، ويجب إيقافها".من جانبه أكد السفير الروسي، على متانة العلاقات بين روسيا والعراق، والعمل على تطويرها في المجالات كافة.