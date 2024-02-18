نائب يكشف "ماوراء" التغييرات الامنية الاخيرة: مرتبطة بخطة شاملة

2024-02-18 14:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب ياسر اسكندر، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، ان التغييرات التي جرت وتجري مؤخرا في المناصب الامنية تأتي وفق خطة لاستحداث آليات عمل جديدة.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التغيرات في منظومة امن العراق سواء في وزارتي الداخلية او الدفاع او بقية الهيئات الاخرى ليس مفاجئا بل متوقعا منذ اشهر في خضم رؤية حكومية شاملة للتغير وفق مبدأ التقييم الشامل الذي طرحته الحكومة للتغير".

واضاف، ان "التغيير مرتبط بالاساس في 3 اهداف، وهي اعطاء دفعة للدماء الشابة في ادارة القرار الامني، وتغيير الخطط، واعادة التدوير بما يصب في تعزيز قدرات المنظومات الامنية باعتبارها ملف حيوي وحساس جدا".

واشار الى انه "تحدث مع السوداني في لقاء مهم قبل اسابيع حول تغييرات المنظومة الامنية وكانت لديه خطة ممنهجة في هذا الاطار، ولاتستثني أية وزارة او هيئة امنية بل السعي الى تنشيطها من خلال التغييرات والتنقلات والدفع الى استحداث اليات العمل الامني خاصة الاستخباري بشكل يسهم في انهاء ملف خلايا الارهاب والجريمة المنظمة".

وشهدت وزارة الداخلية خلال الاسابيع الماضية جملة من التغييرات في دوائر متعددة تابعة للوزارة طالت قوى الامن الداخلي والمرور، واخرها اعادة تدوير 3 ضباط في قيادة الشرطة الاتحادية يوم الجمعة الماضية.

وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تعيين اللواء فاخر البهادلي رئيسا لأركان الشرطة الاتحادية بدل اللواء حسين حوشي، وتعيين اللواء جواد السوداني قائداً للفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية بدلا من اللواء فاخر البهادلي".

وأضاف أنه "جرى تعيين اللواء حسين حوشي الساعدي نائباً لقيادة قوات الشرطة الاتحادية".