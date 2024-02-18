اغتيال شخصين احدهما من اقارب أحد المسؤولين في منطقة الراشدية

2024-02-18 14:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، باغتيال شخصين احدهما من اقارب أحد المسؤولين في منطقة الراشدية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجهولين يستقلون دراجة نارية اقدموا على اغتيال شخصين احدهما من اقارب أحد المسؤولين، بمنطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد".

واضاف، ان "المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال، لاذوا بالفرار".

ولم يذكر المصدر تفاصيل اخرى، فيما لم تصدر بيانات رسمية لغاية الان توضح ملابسات الاغتيال.