شباب نفط ميسان ينهي معسكره التدريبي في بغداد

2024-02-18 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأنهى فريق شباب نفط ميسان لكرة القدم معسكره التدريبي في بغداد تحضيراً لبطولة دوري نجوم العراق للشباب والمؤمل انطلاقه في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.وذكر بيان المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الأحد، أن" المعسكر التدريبي شهد إقامة أربع مباريات تجريبية ضد اندية ( الحدود ، الزوراء ، الطلبة و الكرخ ) على التوالي حيث انتهت المباراة الاولى ضد الحدود بالفوز(3-2) و جاءت الأهداف عن طريق اللاعبين ( فقار عبد ، حسين كاظم و علي ستار ) ولا بد من الإشارة الى ان هذه المباراة جرت بحضور ممثلي اللاليغا ".وأضاف البيان، أن" المباراة الثالثة كانت أمام الزوراء وانتهت بالتعادل الإيجابي(2-2) وسجل الأهداف حسين كاظم و سجاد حسن هدفي المباراة ،أما المباراة التجريبية الثالثة امام الطلبة انتهت بالخسارة(3-1) وسجل الهدف الوحيد اللاعب كرار صدام ، فيما انتهت المباراة الرابعة والأخيرة بالتعادل السلبي أمام شباب الكرخ ".يذكر أن فريق نادي نفط ميسان بكرة القدم لفئة الشباب يواصل تحضيراته للموسم الجديد وهو يتسلح بطموحات عالية من أجل تقديم مستويات تليق باسم النادي .