الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين القضاء الاتحادية وقضاء كوردستان

2024-02-18 14:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي، يوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون بين السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية في إقليم كوردستان.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأحد، في قصر بغداد، رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن والوفد القضائي المرافق له.

وأشار الرئيس العراقي، إلى أهمية تعزيز التعاون بين السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية في إقليم كوردستان لترسيخ العدالة وتسهيل عمل القضاء خدمةً للمواطنين، مبينا التواصل والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال التشريعات وإقرار القوانين في المجالات المتعددة.

كما تحدث عن أهم التشريعات التي قدمتها رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية بصدد تقديم مشاريع لقوانين أخرى إلى مجلس النواب والتي لها صلة باحتياجات ومتطلبات المواطنين.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد، بحسب البيان، عن تأييدهم لطروحات رئيس الجمهورية، وأهمية توسيع التعاون بين السلطات القضائية الاتحادية والسلطات في إقليم كوردستان وبما يرسخ مبادئ العدالة، ويسهم في تسريع عمل المحاكم وحسم القضايا المعروضة عليها.