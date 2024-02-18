2024-02-18 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، موعد إنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع 4 دول. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن” الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل الخدمة قريباً جدا، بطاقة تصل الى 40 ميغا واط تصل لقضاء الرطبة، اما بالنسبة للربط الكهربائي مع الخليج، فقد أكمل العراق التزاماته بنسبة 88‎%‎ ويجري العمل الآن على ربط […]

ظهرت المقالة قريبا جدا.. العراق يفعل ربطه الكهربائي مع هذه الدول أولاً على ايرث نيوز.