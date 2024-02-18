2024-02-18 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز على المال العام في محافظة المثنى. وذكرت النزاهة في بيان تلقته (إيرث نيوز)، أن “مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ أفاد بقيام فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق المُثنى بضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز والاستيلاء وسرقة الموارد الطبيعيَّة في منطقتي “وادي خرز والجرعة”، المُتمثّلة بـ”السبيس والجلمود والحجر والجبس”، […]

ظهرت المقالة في المثنى.. النزاهة تضبط 21 متهماً بالتجاوز والاستيلاء على المال العام أولاً على ايرث نيوز.