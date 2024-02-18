السوداني يصدر توجيهات الى وزارة الكهرباء لمواجهة الصيف المقبل

2024-02-18 15:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأحد (18 شباط 2024) توجيهات الى وزارة الكهرباء لمواجهة الصيف المقبل.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "ترأس اليوم، اجتماعاً خُصص لمناقشة خطة وزارة الكهرباء لصيف 2024، والخطط الاستثمارية، وذلك بحضور؛ وزير الكهرباء، والكادر المتقدم للوزارة، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".

وجرى، خلال الاجتماع، بحسب البيان "استعراض مشاريع الوزارة التي يجري تنفيذها، وأبرز العقبات والمشاكل التي تواجه سير التنفيذ، والمقترحات المعدّة للمعالجة، بما يسهم في الإسراع بالإنجاز وفق السقوف الزمنية المقرّة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن "تكون الخطة المستهدفة لوزارة الكهرباء موازية لخطة الوقود، سواء المستورد أو المنتج داخل العراق، وكذلك متابعة العمل في المحطات التي تُنفذ عن طريق الاستثمار، وعدد المحطات التي ستدخل في الخدمة خلال صيف 2024".

وشدد السوداني على "ضرورة بذل الجهود لإجراء الصيانة الشاملة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ووحدات التوليد، وزيادة الإنتاج الكلّي للطاقة الكهربائية، والعمل على فكّ الاختناقات في عمليات النقل والتوزيع، لمواجهة تحديات الصيف القادم، وضمان استقرار الإمدادات للمناطق السكنية، والتخفيف عن كاهل المواطنين".