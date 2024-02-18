الداخلية تعلن القبض على منفذي حادثة الراشدية: مشاجرة بسبب قطعة أرض

2024-02-18 15:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأحد (18 شباط 2024) عن إلقاء القبض على متهمين إثنين بجريمة اغتيال لشخصين أحدهما من أحد أقارب المسؤولين البارزين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز شرطة محافظة بغداد/الرصافة شرعت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق متهمين اثنين اقدما على قتل مواطنين اثنين في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد والقاء القبض عليهما"

وأضاف "مازالت الشرطة تجري عملية بحث وتفتيش عن بقية المتورطين بهذا الحادث الذي وقع داخل عجلة نوع لاندكروز".

وكشفت الداخلية ان الحادث "وبحسب المعلومات الأولية فإنه جاء على اثر مشاجرة بسبب قطعة أرض في منطقة (العنافصة) ضمن منطقة الراشدية".

وكان مصدر مطلع، كشف اليوم الاحد (18 شباط 2024)، عن صدور "اوامر عليا" بالتحقيق الفوري في جريمة اغتيال شخصين قرب بلدة الراشدية بين ديالى وبغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شخصين قتلا قرب قرية النصر شرق بلدة الراشدية بين ديالى وبغداد ضمن حدود العاصمة"، مبينا ان "التحقيقات الاولية تشير الى ان عملية الاغتيال جرت بأسلحة خفيفة من قبل مجهولين هربوا صوب الطرق الزراعية".

واضاف، ان "دوافع الجريمة لاتزال غامضة لكن هناك اوامر عليا صدرت بالتحقيق الفوري وكشف حيثيات الجريمة وبيان اسبابها" لافتا الى انه "لا يمكن التكهن بمن يقف وراءها خاصة وان احد الضحيتين هو عديل مسؤول سياسي معروف".