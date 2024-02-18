رئيس الوزراء يشدد على إجراء الصيانة الشاملة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ووحدات التوليد

2024-02-18 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واعشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على إجراء الصيانة الشاملة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ووحدات التوليد، وزيادة الإنتاج الكلّي للطاقة الكهربائية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمناقشة خطة وزارة الكهرباء لصيف 2024، والخطط الاستثمارية، وذلك بحضور وزير الكهرباء، والكادر المتقدم للوزارة، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض مشاريع الوزارة التي يجري تنفيذها، وأبرز العقبات والمشاكل التي تواجه سير التنفيذ، والمقترحات المعدّة للمعالجة، بما يسهم في الإسراع بالإنجاز وفق السقوف الزمنية المقرّة".وتابع أنه "وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الخطة المستهدفة لوزارة الكهرباء موازية لخطة الوقود، سواء المستورد أو المنتج داخل العراق، وكذلك متابعة العمل في المحطات التي تُنفذ عن طريق الاستثمار، وعدد المحطات التي ستدخل في الخدمة خلال صيف 2024".وشدد السوداني، بحسب البيان، على "ضرورة بذل الجهود لإجراء الصيانة الشاملة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ووحدات التوليد، وزيادة الإنتاج الكلّي للطاقة الكهربائية، والعمل على فكّ الاختناقات في عمليات النقل والتوزيع، لمواجهة تحديات الصيف القادم، وضمان استقرار الإمدادات للمناطق السكنية، والتخفيف عن كاهل المواطنين".