السوداني يحث على إجراء صيانة شاملة لمحطات إنتاج الكهرباء لمواجهة تحديات الصيف

2024-02-18 15:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على ضرورة بذل الجهود لإجراء الصيانة الشاملة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ووحدات التوليد، وزيادة الإنتاج الكلّي للطاقة.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماعاً خُصص لمناقشة خطة وزارة الكهرباء لصيف 2024، والخطط الاستثمارية، وذلك بحضور وزير الكهرباء، والكادر المتقدم للوزارة، وعدد من مستشاري رئيس الوزراء، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض مشاريع الوزارة التي يجري تنفيذها، وأبرز العقبات والمشكلات التي تواجه سير التنفيذ، والمقترحات المعدّة للمعالجة، بما يسهم في الإسراع بالإنجاز وفق السقوف الزمنية المقرّة.

ووجه رئيس الوزراء، بأن تكون الخطة المستهدفة لوزارة الكهرباء موازية لخطة الوقود، سواء المستورد أو المنتج داخل العراق، وكذلك متابعة العمل في المحطات التي تُنفذ عن طريق الاستثمار، وعدد المحطات التي ستدخل في الخدمة خلال صيف 2024.

وشدد السوداني، على ضرورة "بذل الجهود لإجراء الصيانة الشاملة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ووحدات التوليد، وزيادة الإنتاج الكلّي للطاقة الكهربائية، والعمل على فكّ الاختناقات في عمليات النقل والتوزيع، لمواجهة تحديات الصيف القادم، وضمان استقرار الإمدادات للمناطق السكنية، والتخفيف عن كاهل المواطنين".