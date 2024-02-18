2024-02-18 15:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يستمر على أرض معرض بغداد الدولي، وسط العاصمة بغداد، إقامة معرض العراق الدولي للكتاب، في يومه الرابع على التوالي، بزخم من عشاق الكتب، والباحثين عن الثقافة والفنون.

جالت كاميرا وكالة شفق نيوز، أرجاء المعرض الذي يحمل بدورته الرابعة شعار "صارت تسمّى فلسطين"، وهو من قصيدة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش تحمل عنوان "على هذه الأرض".

ومن أرض المعرض، التقطت كاميراتنا عدة صور لجلسات ثقافية حوارية تم تخصيص موضوعاتها حول القضية الفلسطينية، ورافقت أيضاً مرتادي المعرض من عائلات وشابات وشبّان جاءوا من مناطق بغداد وكافة المحافظات احتفاءً بالكتاب.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء الماضي، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تحتضنه العاصمة بغداد بمشاركة مئات المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية.

يشار إلى أن المعرض تنظمه مؤسسة المدى الثقافية، يقام بالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب، وبالتنسيق مع جمعية الناشرين والكتبيين في العراق، وتشارك فيه أكثر من 350 داراً للنشر عراقية وعربية واجنبية، من 16 بلداً.