الكهرباء تحدد موعد إنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع 4 دول

2024-02-18 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، موعد إنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع 4 دول.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل الخدمة قريباً جدا، بطاقة تصل الى 40 ميغا واط تصل لقضاء الرطبة، اما بالنسبة للربط الكهربائي مع الخليج، فقد أكمل العراق التزاماته بنسبة 88‎%‎ ويجري العمل الآن على ربط محطة الوفرة في الكويت من ضمن مستلزمات الربط بمحطة الفاو بالبصرة".وأضاف، أن" الخط بحاجة الى 345 كم ناقل، 80 كم منها تقع في الأراضي العراقية الآن في طور الإكمال، اما المارة بالكويت فقد تم إحالتها الى 3 شركات، لافتا الى أن" الربط مع الكويت سيكتمل خلال 12 الى 16 شهرا ".وبشأن الربط مع السعودية أشار موسى الى أنه" تم توقيع العقد الاستشاري الفني وسيتم المضي بتنفيذ الربط".وواصل أن" الربط مع تركيا جاهز بنسبة 100‎%‎ لكن أسعار الكهرباء التي وضعها الجانب التركي غير مناسبة للعراق في الوقت الراهن"، لافتا الى أن" العراق لديه كذلك 4 خطوط ربط مع إيران تزامنية".