قائد القوات البرية يؤكد على ضرورة جاهزية القطعات وتكثيف الجهد الاستخباري

2024-02-18 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي، اليوم الأحد، ضرورة الاستعداد القتالي وجاهزية القطعات وتكثيف الجهد الاستخباري.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة العمل الميداني ومواجهة التحديات المختلفة تفقد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي قاطع فرقة المشاة الخامسة ضمن قضاء الرطبة وكان في استقباله قائد الفرقة وعدد من آمري التشكيلات والوحدات ضمن الفرقة".وأضافت، أن "هذه الزيارة التفقدية تأتي للاطلاع ميدانيا على التحصينات الهندسية وفحص الاستعداد القتالي والوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات".وأوضحت أن "الجولة التفقدية شملت زيارة عدد من النقاط والربايا ضمن قاطعي اللواءين الثامن عشر والعشرين ضمن الفرقة المذكورة"، وأشارت الى أن "المحمدي أكد خلال الجولة على ضرورة الاستعداد القتالي وجاهزية القطعات مع تكثيف الجهد الاستخباري والمراقبة المستمرة للكاميرات الحرارية"، موجها جميع الأمرين بـ "متابعة المقاتلين على جميع المستويات عبر القيام بإجراء الزيارات الميدانية المستمرة لهم".