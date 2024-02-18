2024-02-18 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد (18 شباط 2024) عن قطع تام للطريق من تقاطع النادي باتجاه تقاطع قرطبة وسط العاصمة بغداد.

وقالت المرور في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان قطع "يوم غد سيكون من الساعة الخامسة فجراً ولغاية الساعة الثامنة مساء".

وعزت المرور القطع "لغرض صب المرحلة الأخيرة لمجسر قرطبة من جهة تقاطع فلسطين".

يشار الى ان طول مجسر تقاطع قرطبة الكلي مع الرمبات يبلغ (700) متر، وعرضه (20) مترا، بمسارين للذهاب ومسارين للاياب ، ويقع بامتداد شارع بورسعيد بعد نفق ساحة الطيران ، عبورا لطريق محمد القاسم المجسر ، حيث يحتوي المجسر على (27) فضاءً.